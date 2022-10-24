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В Кыргызстане проходят митинги против передачи водохранилища Кемпир-Абад

Митинг в Кыргызстане по Кемпир-Абаду Фото: kaktus.media
Вышедшие на мирную акцию в Бишкеке подписали петицию, призывающую власти отменить передачу Кемпир-Абада и прекратить политические репрессии против своих оппонентов, сообщает Zakon.kz.

Утром 23 октября в Кыргызстане прошли массовые обыски у оппозиционных политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, пишет 24.kg.

После новости о задержаниях в Бишкеке начались протесты.

Сообщается, что в ИВС ГУВД Бишкека и районов Чуйской области водворили 21 человека. На один месяц с содержанием в СИЗО-1 столицы также арестовали экс-депутата парламента Каната Исаева.

В домах активистов провели обыски.

В МВД Кыргызстана сообщили о добытых доказательствах причастности отдельных лиц к организации и подготовке к массовым беспорядкам с последующим противозаконным захватом власти.

Ранее президент страны Садыр Жапаров заявил, что у властей есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

Митингующие подписали петицию с основными положениями:

  • Кемпир-Абадское водохранилище и его территория должны остаться на балансе Кыргызстана;

  • вопросы и работы по обмену, делимитации и демаркации Кемпир-Абадского водохранилища должны быть остановлены. Ратификация соглашения не должна пройти;

  • госкомиссия по вопросам делимитации и демаркации должна быть сформирована заново;

  • протоколы по вопросам делимитации и демаркации подлежат инвентаризации и должны быть опубликованы для общественности;

  • политические гонения должны быть немедленно прекращены.

Планируется, что документ передадут в администрацию президента, Жогорку Кенеш и кабинет министров.

Данияр Кунафин
Кыргызстан
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