На трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз с иномарками

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Авария произошла на трассе Екатеринбург – Алматы, недалеко от Астаны, сообщает Zakon.kz.

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