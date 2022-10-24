На трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз с иномарками
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Авария произошла на трассе Екатеринбург – Алматы, недалеко от Астаны, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП Акмолинской области, водитель автовоза Mercedes Actros не справился с управлением.
Водитель Мercedes Аctros, перевозивший шесть автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто. Также известно, что на момент ДТП он находился в состоянии опьянения легкой степени. В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается. Пресс-служба МВД РК
Отмечается, что водитель попытался скрыться с места происшествия.
В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол по ст. 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по ст. 611 КоАП РК за оставление места ДТП, – заключили в полиции.
Материалы направили в суд.
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