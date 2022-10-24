Рынку европейских акций предсказали рекордный обвал со времен кризиса 2008 года

2022 год, согласно прогнозам, станет худшим для европейских акций со времен мирового финансового кризиса в 2008 году, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2022 года эксперты в среднем ожидают падение индекса Stoxx Europe 600 почти на 17%, до 406 пунктов, следует из опроса Bloomberg.

Еще в марте 2022 года ожидалось, что Stoxx 600 завершит год примерно на том же уровне, что и в конце 2021 года. Вместо этого к настоящему моменту индекс упал примерно на 20% в связи с резким ростом инфляции, повышением ставок центральными банками и последствиями энергетического кризиса.

Аналитик TFS Derivatives Стефан Эколо, чей мартовский прогноз оказался самым близким к масштабам нынешнего падения, не ожидает в ближайшее время ничего хорошего для европейских рынков.

Перспективы будут плачевными до конца года и, скорее всего, и в следующем году. Макроэкономические факторы не собираются ослабевать, геополитическая напряженность продолжает нарастать, и при сохраняющейся сильной инфляции я предвижу разрушение спроса, которое в некоторой степени проявится в этом и следующем сезонах корпоративной отчетности. Аналитик TFS Derivatives Стефан Эколо

Мрачные перспективы аналитики объясняют также обеспокоенностью инвесторов относительно политической ситуации в Великобритании.

Не лучшие времена переживает и американский фондовый рынок. Ранее глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что из-за серьезной рецессии в США рынок может упасть на 20-30%.