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Токаев поручил обеспечить бесперебойную работу энергосистемы страны

Поручил обеспечить работу энергосистемы Фото: akorda.k
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков, передает Акорда.

Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.

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