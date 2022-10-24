Токаев поручил обеспечить бесперебойную работу энергосистемы страны

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков, передает Акорда.

Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.