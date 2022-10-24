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Грабитель с украденным в руках выбежал прямо на полицейских в Астане

Выбежал прямо на полицейских в Астане Фото: polisia.kz
Столичные полицейские задержали грабителя с поличным, когда он убегал с места преступления, сообщает Zakon.kz.

Житель Астаны возвращался ночью домой, когда к нему подошел неизвестный и стал требовать деньги. Отказ не охладил мужчину, и он зашел за жителем столицы в подъезд и стал избивать его.

Услышав крики на лестнице, из квартиры вышел сосед и спугнул грабителя. Злоумышленник вырвал рюкзак из рук жертвы и выбежал из подъезда на улицу – прямо на полицейский патруль, следовавший на вызов.

Патрульные Халкаман Ахметов и Рауан Кайдаров задержали подозрительного парня. В это время на улицу вышли пострадавший и очевидец преступления и указали на грабителя.

Подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался оказать сопротивление полицейским, но был задержан и доставлен в полицию. Похищенный рюкзак, в котором находились личные вещи, возвращен владельцу. Задержанным оказался 26-летний ранее судимый житель города. Он водворен в изолятор временного содержания ДП. Пресс-служба ДП города Астаны

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Грабеж", проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории столицы.

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Астана
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