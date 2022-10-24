Футбольный турнир Majilis cap проходит в столице среди СМИ

В Астане при поддержке Мажилиса Парламента стартовал республиканский турнир по мини-футболу среди представителей СМИ. Соревнования приурочены ко Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие депутаты Мажилиса, руководители министерств информации и общественного развития, культуры и спорта, республиканских СМИ, а также представители акимата Астаны.

Фото: пресс-служба Мажилиса

С приветственной речью от имени руководства Мажилиса и депутатов выступил заместитель Спикера палаты Павел Казанцев. Он поздравил всех с наступающим праздником и пожелал успехов.

День Республики – особый праздник, с которого началась летопись суверенитета нашей страны. В канун этого дня мы впервые проводим Majiliscup 2022 для работников СМИ. Депутатский корпус и журналисты – это союзники, которые активно сотрудничают в повседневной жизни, вместе решая проблемы людей! Вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев

Фото: пресс-служба Мажилиса

Удачи участникам пожелал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Поздравляю всех с Днем Республики, символом нашей свободы и независимости. Благодарю руководство Мажилиса за организацию такого мероприятия в преддверии праздника. Уверен, сегодняшний турнир еще больше сблизит журналистское сообщество. Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали

Фото: пресс-служба Мажилиса

В республиканском турнире принимают участие более 20 команд журналистов из разных регионов страны: Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областей и Астаны, а также депутаты и сотрудники Мажилиса.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Турнир проходит на столичном стадионе "Астана-Арена".