"Актобе" в меньшинстве обыграл аутсайдера чемпионата КПЛ "Туран"
Поединок был важен для обоих коллективов. И если актюбинцы гонятся за "золотом" казахстанского чемпионата, то южане хотят остаться в списке команд КПЛ.
Матч получился сверхнапряженным до последних минут. "Актобе" на правах хозяев и фаворита встречи сразу ринулся в атаку и был вознагражден на 4-й и 9-й минуте. Голами отметились Жерар Гоу и Алибек Касым.
Но уже в первом тайме игрок гостей Шохан Абзалов сократил отставание, а во второй половине матча Михаил Башилов сравнял счет – 2:2. К этому времени хозяева поля играли в меньшинстве, судья удалил с футбольной площадки игрока "Актобе" Бауыржана Байтану.
Однако подопечные Андрея Карповича сумели вырвать столь необходимую победу и заработать три ценных очка. Победу актюбинцам принес Алибек Касым, который реализовал пенальти на 66-й минуте – 3:2.
Таким образом, "Актобе" вернул себе лидерство в чемпионате КПЛ 2022 года, сместив с верхней точки "Астану". До завершения казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги осталось два тура.
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