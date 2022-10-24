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"Актобе" в меньшинстве обыграл аутсайдера чемпионата КПЛ "Туран"

Футбол Победа Лидера Фото: Instagram/fcaktobe_official
Футбольный клуб "Актобе" вернулся на вершину турнирной таблицы первенства КПЛ по итогам второго игрового дня 24-го тура. Игроки из Западного Казахстана в меньшинстве сумели переиграть "Туран" из Туркестанской области – 3:2, сообщает Zakon.kz.

Поединок был важен для обоих коллективов. И если актюбинцы гонятся за "золотом" казахстанского чемпионата, то южане хотят остаться в списке команд КПЛ.

Матч получился сверхнапряженным до последних минут. "Актобе" на правах хозяев и фаворита встречи сразу ринулся в атаку и был вознагражден на 4-й и 9-й минуте. Голами отметились Жерар Гоу и Алибек Касым.

Но уже в первом тайме игрок гостей Шохан Абзалов сократил отставание, а во второй половине матча Михаил Башилов сравнял счет – 2:2. К этому времени хозяева поля играли в меньшинстве, судья удалил с футбольной площадки игрока "Актобе" Бауыржана Байтану.

Однако подопечные Андрея Карповича сумели вырвать столь необходимую победу и заработать три ценных очка. Победу актюбинцам принес Алибек Касым, который реализовал пенальти на 66-й минуте – 3:2.

Таким образом, "Актобе" вернул себе лидерство в чемпионате КПЛ 2022 года, сместив с верхней точки "Астану". До завершения казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги осталось два тура.

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