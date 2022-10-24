На северные департаменты Франции обрушился торнадо

Торнадо обрушился вечером 23 октября на департаменты Сомма и Па-де-Кале на севере Франции, сообщает Zakon.kz.

Об этом информировало агентство РИА Новости со ссылкой на местные префектуры.

Вечером в воскресенье 23 октября сильные порывы ветра повредили несколько объектов инфраструктуры и жилых домов в департаменте Сомма. В результате десятки зданий остались без электричества.

В Па-де-Кале жители также лишились электричества, пострадал один человек. Погибших нет, но многие постройки получили сильные повреждения. Смерч разрушил крыши церкви и нескольких домов в коммуне Биюкур. Оттуда ночью пришлось эвакуировать 150 человек. Повреждены линии электропередачи. Несколько десятков домов обесточены.