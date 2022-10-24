Тимофей Скатов поднялся в мировом рейтинге АТР
Это стало возможным благодаря выходу казахстанского спортсмена в полуфинал Челленджера в Чили, передает пресс-служба ФТК.
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил 38-е место. Cвои позиции в рейтинге также улучшили:
234 (0). Михаил Кукушкин;
279 (-1). Денис Евсеев;
314 (+1). Дмитрий Попко;
331 (+1). Бейбит Жукаев.
В парном разряде Андрей Голубев расположился на 55-м месте, Александр Недовесов на 63-й позиции, а Григорий Ломакин теперь занимает 212-ю строчку.
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