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Тимофей Скатов поднялся в мировом рейтинге АТР

поднялся в мировом рейтинге АТР Фото: Instagram/skatov_timofey
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира. Согласно ему, Тимофей Скатов поднялся на 146-ю строчку рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным благодаря выходу казахстанского спортсмена в полуфинал Челленджера в Чили, передает пресс-служба ФТК.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил 38-е место. Cвои позиции в рейтинге также улучшили:

  • 234 (0). Михаил Кукушкин;

  • 279 (-1). Денис Евсеев;

  • 314 (+1). Дмитрий Попко;

  • 331 (+1). Бейбит Жукаев.

В парном разряде Андрей Голубев расположился на 55-м месте, Александр Недовесов на 63-й позиции, а Григорий Ломакин теперь занимает 212-ю строчку.

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