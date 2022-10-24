Тимофей Скатов поднялся в мировом рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира. Согласно ему, Тимофей Скатов поднялся на 146-ю строчку рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным благодаря выходу казахстанского спортсмена в полуфинал Челленджера в Чили, передает пресс-служба ФТК.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил 38-е место. Cвои позиции в рейтинге также улучшили:

234 (0). Михаил Кукушкин;

279 (-1). Денис Евсеев;

314 (+1). Дмитрий Попко;

331 (+1). Бейбит Жукаев.

В парном разряде Андрей Голубев расположился на 55-м месте, Александр Недовесов на 63-й позиции, а Григорий Ломакин теперь занимает 212-ю строчку.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.