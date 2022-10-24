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Во дворах Уральска построены новые детские и спортивные площадки

Построены во дворах Уральска Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Уральске Западно-Казахстанской области в канун Дня Республики открыты новые детские площадки в нескольких дворах, построенные в рамках государственной программы "Комплексное благоустройство дворов", рассчитанной на 2021-2023 годы, сообщает Zakon.kz.

Для жителей двора по улице Кердери, 172, это долгожданное событие. Ремонта в своем дворе, одном из самых больших в Уральске, они ждали очень давно. Площадь двора порядка 4 тыс. квадратных метров и охватывает более 500 квартир в четырех домах. В соответствии с проектом здесь размещены малые архитектурные формы, проведено освещение, построены детские игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, установлены спортивные тренажеры и беседки для отдыха.

Сегодня в предпраздничный день состоялось открытие трех дворовых площадок, где силами строительных подрядных организаций создана безопасная, комфортная среда для детей, а также благоустроена вся территория дворов. Стоит отметить, что мы сохранили все деревья во всех 29 дворах города, где запланирован текущий ремонт, все строительные работы согласовывали с жителями каждого дома. Программа по благоустройству городских дворов продолжается. Поздравляю всех жителей с новым благоустроенным двором. Аким Уральска Миржан Сатканов

детские и спортивные площадки построены

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По словам акима города, в Уральске еще порядка 180 дворов требуют ремонта, поэтому он обратился к жителям благоустроенных дворов с просьбой заботиться о своих домах, дворах, беречь все имущество и следить за порядком.

Благоустройство 29 дворов началось в прошлом году. На эти работы выделен 1 млн 200 млн тенге. Были установлены урны и скамейки, проведено освещение, заасфальтированы тротуары и подъездные пути к дворам. В этом году установили детские дворовые и спортивные площадки с резиновым покрытием. Руководитель отдела ЖКХ Уральска Жандос Дуйсенгалиев

Построены во дворах Уральска

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Больше 30 лет дворы не видели ремонта, говорят жильцы домов, летом стояла пыль по всему двору, более полусотне детей негде было играть.

Большая благодарность городскому акимату, что включили наш двор в программу благоустройства. Теперь наши дети будут с удовольствием и пользой проводить свое свободное время. Теперь двор полон счастливыми голосами, каждый ребенок занят и весело играет. Жительница двора Юлия Плигунова

Построены во дворах Уральска

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В этом дворе две большие детские зоны, спортивные площадки с тренажерами, два баскетбольных поля и одна волейбольная площадка. Около 45 млн тенге потрачено на благоустройство двора. С прошлого года мы проводим работы, закончено благоустройство 23 дворов, остальные шесть дворов планируем завершить до середины ноября текущего года. Бетонные работы закончены, остались работы по установке малых архитектурных форм, тренажеров и резинового покрытия, которое, кстати, выпускает уральское предприятие. Остальные все материалы казахстанского производства, в том числе и тренажеры, детские игровые зоны. Заместитель директора ТОО "КапиталСтройПроектГрупп" Азамат Маратов

Построены во дворах Уральска

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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