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Евросоюз утвердил единый зарядный разъем для смартфонов

Евросоюз утвердил единый Фото: pixabay
Евросоюз принял окончательное решение по наличию единого порта для зарядки устройств. Теперь каждое устройство, продаваемое в ЕС с 2024 года, должно оснащаться портом USB-C. Исключения составляют те гаджеты, которые могут оказаться тоньше самого разъема, сообщает Zakon.kz.

Законопроект опубликован на сайте организации.

Новые правила будут применяться к следующим гаджетам:

  • смартфоны;

  • планшеты и электронные книги;

  • беспроводные клавиатуры и компьютерные мыши;

  • цифровые камеры;

  • портативные консоли;

  • наушники, портативные колонки и др.

Для ноутбуков наличие USB-C станет обязательным позднее. Это произойдет через 40 месяцев после вступления в силу новых требований.

Закон вступит в силу через 20 дней после его публикации, а новые правила – через 24 месяца после вступления законопроекта в силу.

От нового закона практически может пострадать только Apple, которая с 2012 года предпочитает использовать в своих устройствах порт Lightning. Несмотря на это, Apple уже начала переводить некоторые девайсы на разъем USB-C. Так, порт уже есть у MacBook, iPad, Apple Pencil и зарядной "шайбы" для Apple Watch.

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