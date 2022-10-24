Евросоюз утвердил единый зарядный разъем для смартфонов
Законопроект опубликован на сайте организации.
Новые правила будут применяться к следующим гаджетам:
смартфоны;
планшеты и электронные книги;
беспроводные клавиатуры и компьютерные мыши;
цифровые камеры;
портативные консоли;
наушники, портативные колонки и др.
Для ноутбуков наличие USB-C станет обязательным позднее. Это произойдет через 40 месяцев после вступления в силу новых требований.
Закон вступит в силу через 20 дней после его публикации, а новые правила – через 24 месяца после вступления законопроекта в силу.
От нового закона практически может пострадать только Apple, которая с 2012 года предпочитает использовать в своих устройствах порт Lightning. Несмотря на это, Apple уже начала переводить некоторые девайсы на разъем USB-C. Так, порт уже есть у MacBook, iPad, Apple Pencil и зарядной "шайбы" для Apple Watch.