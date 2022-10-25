Илон Маск назвал шахматиста Гарри Каспарова придурком

Американский предприниматель Илон Маск ответил на заявление шахматиста Гарри Каспарова, назвав его придурком, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение бизнесмен высказал в своем аккаунте в Twitter.

Это была реакция на слова шахматиста, который в интервью в программе Squawk Box, сделал выпад в адрес Маска, из-за предложенного им мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Каспаров призвал предпринимателя не давать советы Киеву того, кто "сидит в своем комфортном особняке в Силиконовой долине".

У меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", придурок, – ответил Маск и здесь же добавил:

Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. Илон Маск

По мнению Маска, Крым должен остаться частью России, а в занятых российскими войсками регионах нужно провести повторные референдумы под наблюдением ООН.

В Украине предложение Маска было встречено с негодованием. Радикальные политики и общественные деятели резко осудили предложения бизнесмена. Президент Украины Владимир Зеленский предложил у себя в Twitter выбрать, кем считать бизнесмена — другом Украины или другом России.