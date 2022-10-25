Александр Бублик с победы стартовал на АТР 500 в Базеле

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик прошел во второй круг престижного международного турнира в швейцарском Базеле с призовым фондом более 2 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана в первом круге этих соревнований обыграл опытного россиянина и 60-ую ракетку мира Аслана Карацева в двух сетах – 6:3, 7:6.

Следующим соперником Александра Бублика станет победитель противостояния Лоренцо Музетти (Италия) и Альберт Рамос-Винолас (Испания).

26 октября в борьбу на этом турнире вступит казахстанская пара Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые успешно прошли квалификационный этап, выиграв обе свои игры.

Вначале они победили Диего Идальго (Эквадор) и Кристиана Родригеса (Колумбия) – 6:4, 3:6, 11:9. Потом казахстанский дуэт был сильнее американцев Наттанэля Ламмонса и Джексона Виздроу – 6:3, 3:6, 10:3.

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