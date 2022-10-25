Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем Республики Фото: Акорда
Президент отметил, что декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к священной Независимости Казахстана. Поэтому этот документ имеет историческое значение, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил уверенность, что День Республики получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией.

День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность. Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане! По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир. Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана. У нас ясные устремления и общие цели. Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Вместе мы построим Справедливый Казахстан! Еще раз поздравляю вас с Днем Республики! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть крепнет суверенитет нашей страны! Касым-Жомарт Токаев

25 октября после 13-летнего перерыва казахстанцы отмечают государственный праздник – День Республики. В этом году нашему государству исполняется 31 год, но первые шаги к Независимости были сделаны еще раньше, в 1990 году.

25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. В честь этого события в 1995 году этот день был объявлен национальным праздником - Днем Республики.

Читайте также

Казахстанцы отмечают национальный праздник – День Республики

Токаев поручил обеспечить бесперебойную работу энергосистемы страны

Акорда показала новые дома, построенные для погорельцев Костанайской области

Данияр Кунафин
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Kinopark
В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
снижение цены на газ в Европе
Цены на газ в Европе резко снизились
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 22 октября
Новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления