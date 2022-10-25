Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Президент отметил, что декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к священной Независимости Казахстана. Поэтому этот документ имеет историческое значение, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил уверенность, что День Республики получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией.

День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность. Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане! По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир. Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана. У нас ясные устремления и общие цели. Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Вместе мы построим Справедливый Казахстан! Еще раз поздравляю вас с Днем Республики! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть крепнет суверенитет нашей страны! Касым-Жомарт Токаев

25 октября после 13-летнего перерыва казахстанцы отмечают государственный праздник – День Республики. В этом году нашему государству исполняется 31 год, но первые шаги к Независимости были сделаны еще раньше, в 1990 году.

25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. В честь этого события в 1995 году этот день был объявлен национальным праздником - Днем Республики.