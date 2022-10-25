Новую сельскую школу построили в ЗКО

В честь Дня Республики приурочено открытие новой школы в селе Щапово района Байтерек Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Школа им. Бауржана Момышулы на 420 ученических мест построена местной строительной компанией "Отделстрой". Общая стоимость проекта – 1 миллиард 191 миллион тенге.

Национальный праздник в регионе отмечен многими радостными событиями. Среди которых и новая сельская школа, построенная по самым современным стандартам образовательных учреждений. Раньше все ученики учились в старом здании на 120 ученических мест. Теперь школа полностью оборудована новым техническим оборудованием, есть умный класс, все аудитории просторные, функционирует тренажерный зал, столовая, мастерские. Во дворе школы размещено несколько спортивных площадок для разных видов игр. Коллектив школы, помимо внедрения инновационных методик в образовательный процесс, работает над многими проектами в рамках образовательных программ. Желаем педагогическому коллективу успешной работы, а ученикам новых достижений и открытий. заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Старое здание средней общеобразовательной школы имени Бауыржана Момышулы, почетное имя героя Великой Отечественной войны школе присвоено в прошлом году, было построено в 1974 году. Школа не вмещала уже растущий с каждым годом контингент учащихся.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В 2022-2023 учебном году в школе в две смены учатся 34 класса с общим количеством 435 учащихся, из них 41 ребенок приезжает на школьном транспорте из села Жанатан. Обучение ведется на двух языках, на казахском языке обучается 293 учащихся, на русском – 142 ученика. В этом учебном году в 1 класс зачислено 40 учащихся, в группе предшкольной подготовки воспитываются 45 детей. В школе работают 67 педагогов, среди которых есть мастера, исследователи, эксперты, модераторы. Теперь ученики будут учиться в просторных, оборудованных кабинетах, что даст дополнительный стимул к успешной учебе. директор школы Аймекен Бактыгалиева

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В новостройке 21 учебный кабинет, 15 из которых оснащены интерактивными досками. Кроме того, имеется один смарт кабинет, мастерские, кабинеты информатики, спортзал, библиотека с читальным залом на 30 мест, актовым залом на 208 мест и столовой на 72 посадочных места. Во дворе школы игровые, футбольные, баскетбольные, беговые и спортивные площадки, четыре зоны для отдыха учащихся.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Образование – это своего рода трамплин для достижения целей человека. Человек с хорошим образованием всегда будет востребован на рынке труда. Поэтому одна из первоочередных задач государства – обеспечить детям возможности для получения хорошего образования, это самые лучшие инвестиции в будущее.