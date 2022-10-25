В Уральске построили новый дом по программе реновации жилья

На месте старого 100-летнего полуразрушенного дома на улице им. Ескалиева, д. 149 в Уральске построили современный комфортабельный четырехэтажный дом, сообщает Zakon.kz.

Жильцы аварийного дома получили 12 квартир.

По словам акима Уральска Миржана Сатканова, знаменательное событие для горожан состоялось в канун Дня Республики.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Двойная радость для жителей бывшего аварийного дома. 12 квартир улучшенной планировки застройщик выделил для них в рамках государственной программы реновации жилья. Данная программа, рассчитанная на 2021-2025 годы, была принята акиматом города в прошлом году. Сейчас заключено порядка 22 меморандумов между акиматом города Уральска и компаниями-инвесторами, которые в рамках программы готовы строить новые дома на месте ветхого и аварийного жилья. Часть домов по программе уже строится. Этот дом сегодня примет 12 семей счастливых новоселов, поздравляю всех горожан. Миржан Сатканов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На сегодняшний день фонд ветхого жилья составляет 30% от общего жилого фонда города. В Уральске насчитывается 52 аварийных и более 353 ветхих домов. По программе реновации проводится огромный фронт работ с каждым жителем таких домов. В городе в настоящее время вместо 28 аварийных домов строятся 12 новых многоэтажных домов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По программе реновации жилищного фонда сейчас в городе ведется строительство 12 объектов на месте ветхого и аварийного жилья. По заключенным меморандумам застройщиками и отделом ЖКХ начата работа с жильцами домов по установлению документов, права собственности, количеству членов семей и так далее. Программа рассчитана до 2025 года, и жителям других аварийных и ветхих домов нужно побыстрее подавать документы для участия в программе, так как для них это самый лучший, быстрый и удобный способ получить новое жилье. Заведующий сектором коммунального хозяйства отдела ЖКХ Уральска Темирлан Ликеров

Жительница Айымжан Махсутова рассказала, что она с родителями прожила в старом доме более 20 лет. Радуется, что на том же месте будут жить дальше, но уже в новом доме в центре города. На каждом этапе строительства жильцы всегда принимали участие, квартиры им очень понравились.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В марте 2021 года мы начали строительство дома на месте аварийного жилья. На этом участке построены два дома, в один подъезд полностью заселились жильцы аварийного дома в количестве 12 семей, бесплатно, с правом приватизации квартиры в частную собственность. Всего в доме 52 квартиры, из которых 40 идут как коммерческое жилье, есть 1, 2, 3-комнатные квартиры, от 30 до 100 квадратных метров. У жильцов были в старом доме квартиры максимум 20 квадратных метров, мы выдали им жилье по квадратуре в два раза больше, благоустроенное, с балконами, с автономным отоплением. Это наш первый жилой дом, старались учесть все пожелания жильцов аварийного дома. На время строительства компания предоставляла временное жилье для них. Представитель строительной компании "Даму Жол Орал" Айкенай Рамазанова

Новоселы пригласили в свой дом гостей праздника и выразили огромную благодарность за оказанную помощь с жильем со стороны государства.