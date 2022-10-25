В села ЗКО провели газ и чистую воду
В выходные дни национального праздника Дня Республики в населенных пунктах Абиш, Еламан, Саралжын, Қызылту, Сексенбаев, Мереке, Қаракөл зажглись огоньки газовых плит, подключенных к газопроводу, проложенному в селах.
Аким Казталовского района Рустем Зулкашев, секретарь районного маслихата Сарсенбай Молдашев поздравили сельчан, поблагодарив за работу сотрудников ТОО "Алиясервис", которые занимались работами по подведению газопровода к селам, и работников ТОО "ГазГид", занимавшихся внутренними работами в селе по подведению газопроводной ветки к каждому дому.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
К чистой питьевой воде, которая движется со скоростью 3,5 кубических литра в час, подключены 70 из 120 домов в селе Талдыкудук. Постепенно будут подключены все дома.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В честь Дня Республики открылось поле для мини-футбола в селе Копкутир Болашакского сельского округа.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
За последние годы в районе за счет местного бюджета построены 30 мини-футбольных полей и восемь уличных воркаутов. В селе Коктерек обновили центральный парк.
При поддержке выпускников школы проведены работы по укладке брусчатки в парке, установлены скамейки для отдыха, урны и светодиодные фонари. Заместитель акима Казталовского района Зайлим Мажитова поблагодарила сельчан за проявленную инициативу.