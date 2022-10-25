В села ЗКО провели газ и чистую воду

Осенние холода не страшны теперь жителям нескольких сел Казталовского района Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В выходные дни национального праздника Дня Республики в населенных пунктах Абиш, Еламан, Саралжын, Қызылту, Сексенбаев, Мереке, Қаракөл зажглись огоньки газовых плит, подключенных к газопроводу, проложенному в селах.

Аким Казталовского района Рустем Зулкашев, секретарь районного маслихата Сарсенбай Молдашев поздравили сельчан, поблагодарив за работу сотрудников ТОО "Алиясервис", которые занимались работами по подведению газопровода к селам, и работников ТОО "ГазГид", занимавшихся внутренними работами в селе по подведению газопроводной ветки к каждому дому.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом, в Казталовском районе из 48 населенных пунктов в 32 села подведен газопровод. В этом году в оставшихся 16 населенных пунктах начаты работы по прокладке газопровода в четырех направлениях. Из 56 домов в селе Саралжын в 48 подведен газопровод, и сейчас жители села обеспечены голубым топливом. Работы продолжаются. В целях повышения благосостояния, социального положения сельских жителей и улучшения жизни на селе в районе реализуется ряд проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой, газом, дорогами и так далее.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Например, радости жителей Талдыкудукского сельского округа нет предела. В прошлом году в село пришел газ, а в этом году в рамках госпрограммы "Нурлы жер" – чистая питьевая вода. Работы выполнила подрядная организация "Байсын-А", директор предприятия Абзал Нургали показал систему очистки воды и ее движение в системе сельского водопровода.

К чистой питьевой воде, которая движется со скоростью 3,5 кубических литра в час, подключены 70 из 120 домов в селе Талдыкудук. Постепенно будут подключены все дома.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также в районе в эти праздничные дни установлена вышка оператора связи Beeline, оснащенная сетью мобильного интернета 4G. Таким образом, увеличивается доступ сельчан к качественной сотовой связи и интернету. В ряде сел уже установлены вышки линий операторов сотовой связи Beeline, Tele 2, Altel, Activ. Социальные условия села района улучшаются с каждым годом. В настоящее время беспроводным мобильным интернетом охвачено 43 села.

В честь Дня Республики открылось поле для мини-футбола в селе Копкутир Болашакского сельского округа.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За последние годы в районе за счет местного бюджета построены 30 мини-футбольных полей и восемь уличных воркаутов. В селе Коктерек обновили центральный парк.

При поддержке выпускников школы проведены работы по укладке брусчатки в парке, установлены скамейки для отдыха, урны и светодиодные фонари. Заместитель акима Казталовского района Зайлим Мажитова поблагодарила сельчан за проявленную инициативу.