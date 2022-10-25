17 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Еще у 11 казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя суткам ранее в стране коронавирусом заболели 21 человек. На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 910 человек (–749+ и 161 КВИ-), из них в стационарах находится – 97 пациент, на амбулаторном уровне – 813 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента. Читайте также В села ЗКО провели газ и чистую воду В Уральске построили новый дом по программе реновации жилья Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

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