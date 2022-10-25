17 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Еще у 11 казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя суткам ранее в стране коронавирусом заболели 21 человек.
На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 910 человек (–749+ и 161 КВИ-), из них в стационарах находится – 97 пациент, на амбулаторном уровне – 813 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 2 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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