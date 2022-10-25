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Законодательство РК

12-летняя девочка погибла под колесами автобуса в Костанае

Авария Фото: Zakon.kz
Авария произошла вчера на проспекте Абая. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения ребенок получил несовместимые с жизнью травм, пишет "Алау".

Как сообщили в полиции, на данный момент начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил ПДД". Водитель находится в изоляторе временного содержания.

Стражи правопорядка также напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.

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Костанай
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