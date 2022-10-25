12-летняя девочка погибла под колесами автобуса в Костанае
Фото: Zakon.kz
Авария произошла вчера на проспекте Абая. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
В результате столкновения ребенок получил несовместимые с жизнью травм, пишет "Алау".
Как сообщили в полиции, на данный момент начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил ПДД". Водитель находится в изоляторе временного содержания.
Стражи правопорядка также напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.
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