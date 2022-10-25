Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Фото: пресс-служба Акорды

Церемония поднятия государственного флага также состоится во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

С участием главы государства Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией "Акорда" состоялась церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики. Фото: пресс-служба Акорды В ходе церемонии начальник почетного караула отдал рапорт президенту. Затем подняли государственный флаг и прозвучал государственный гимн. Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Читайте также Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днем Республики 17 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки В села ЗКО провели газ и чистую воду

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