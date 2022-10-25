Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага
Фото: пресс-служба Акорды
Церемония поднятия государственного флага также состоится во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
С участием главы государства Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией "Акорда" состоялась церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.
Фото: пресс-служба Акорды
Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника.
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