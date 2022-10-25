Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага

церемония поднятия флага Фото: пресс-служба Акорды
Церемония поднятия государственного флага также состоится во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

С участием главы государства Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией "Акорда" состоялась церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.

Токаев принял участие в церемонии поднятия флага

Фото: пресс-служба Акорды

В ходе церемонии начальник почетного караула отдал рапорт президенту. Затем подняли государственный флаг и прозвучал государственный гимн.

Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника.

Читайте также

Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днем Республики

17 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

В села ЗКО провели газ и чистую воду

Данияр Кунафин
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Kinopark
В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
Происхождение коронавируса
Немецкие ученые утверждают, что доказали лабораторное происхождение коронавируса
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Бросили торт в фигуру Чарльза iii
Чарльз III в Музее мадам Тюссо получил тортом в лицо от экоактивистов
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления