Сын Елизаветы II продает лошадей матери

Король Великобритании Карл III решил продать 14 скакунов, унаследованных от матери. Королева была заядлой любительницей скачек, сообщает Zakon.kz.

О продаже лошадей стало известно в понедельник.

Как пишет русская служба BBC, среди животных, выставленных на аукцион, оказался и конь, принесший Елизавете II победу на скачках за пару дней до ее смерти.

Сам представитель аукциона, комментируя новость, не увидел в продаже королевских лошадей ничего особенного. Он уверяет, что их продавали каждый год.

Как также отметил спикер, случившееся вовсе не означает потери интереса монаршей семьи к скачкам.