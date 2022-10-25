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Лукашенко поздравил Токаева

Лукашенко поздравил Токаева с Днем Республики Фото: пресс-служба Акорды
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Александр Лукашенко заявил, что принятие декларации о суверенитете стало знаковым событием для Казахстана и первым шагом на пути к обретению независимости, сообщается на сайте главы Беларуси.

Несмотря на непростую историю становления государственности, ее основы, заложенные более трех десятилетий назад, остаются незыблемыми.

Сегодня Казахстан твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства, а содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества.Александр Лукашенко

Президент Беларуси выразил убеждение, что построенные на дружбе и доверии, проверенные временем отношения между странами будут и далее развиваться на благо граждан.

Желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, счастья, поддержки семьи и единомышленников, а братскому казахстанскому народу – стабильности и процветания.Александр Лукашенко

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