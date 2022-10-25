Ключи от новых домов получили многодетные жители ВКО

В рамках празднования Дня Республики в Восточном Казахстане многодетным семьям вручили ключи от новых домов, сообщает Zakon.kz.

Радостные события состоялись в трех районах области. Многодетным семьям Глубоковского, Тарбагатайского и Уланского районов вручили ключи от новых домов в честь Дня Республики. Сдача новостроек, возведенных в рамках регионального проекта "Одноэтажный Восток", – это долгожданное событие для многодетных семей.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По этой программе ключи получили 10 семей в Глубоковском районе, шесть семей в Тарбагатайском районе, 12 семей села Герасимовка и шесть семей села Сагыр Уланского района.

Дорогие новоселы, сердечно поздравляю вас с радостным моментом в преддверии праздника Дня Республики. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева и главы области Даниала Ахметова сегодня все мы получили ключи от наших домов. Мы благодарны всем работникам, которые трудятся во благо страны, и строителям, которые принимали участие в возведении этих домов. Желаю всем благополучия, светлого будущего для ваших детей! Жительница Глубоковского района Меруерт Махтиева

Как отметили в акимате Глубоковского района, в поселке Глубокое в 2021 году по этой программе поселились 20 новых семей, а в 2022 году было построено еще 10 новых домов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Уланском районе отметили, что уже второй год подряд при поддержке главы региона в области реализуется программа "Одноэтажный Восток".

Среди счастливцев, кто в День Республики получил ключи от квартиры – семья Далел.

Мы очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День Республики для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом, – сказала Кулпаш Далел. Семейство Далел из села Сагыр Уланского района

Помимо этого, в рамках празднования Дня Республики в районах ВКО открылись новые социальные объекты.

В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие нового Дома культуры и благотворительного учреждения медресе при районной мечети.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Шемонаихинском районе состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Жительница Шемонаихинского района Екатерина Бейсембаева сообщила о том, что они с нетерпением ждали это событие.

Теперь мы знаем, что будем качественно и с пользой проводить свободное время. Екатерина Бейсембаева

В целом, ко Дню Республики на востоке страны прошло более 500 мероприятий, в частности ввод в эксплуатацию свыше 10 социальных объектов. А ключи от нового жилья получили 34 семьи.