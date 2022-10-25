Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ключи от новых домов получили многодетные жители ВКО

Жителям ВКО раздали ключи от домов Фото: пресс-служба акимата ВКО
В рамках празднования Дня Республики в Восточном Казахстане многодетным семьям вручили ключи от новых домов, сообщает Zakon.kz.

Радостные события состоялись в трех районах области. Многодетным семьям Глубоковского, Тарбагатайского и Уланского районов вручили ключи от новых домов в честь Дня Республики. Сдача новостроек, возведенных в рамках регионального проекта "Одноэтажный Восток", – это долгожданное событие для многодетных семей.

жителям ВКО раздали ключи

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По этой программе ключи получили 10 семей в Глубоковском районе, шесть семей в Тарбагатайском районе, 12 семей села Герасимовка и шесть семей села Сагыр Уланского района.

Дорогие новоселы, сердечно поздравляю вас с радостным моментом в преддверии праздника Дня Республики. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева и главы области Даниала Ахметова сегодня все мы получили ключи от наших домов. Мы благодарны всем работникам, которые трудятся во благо страны, и строителям, которые принимали участие в возведении этих домов. Желаю всем благополучия, светлого будущего для ваших детей!Жительница Глубоковского района Меруерт Махтиева

Как отметили в акимате Глубоковского района, в поселке Глубокое в 2021 году по этой программе поселились 20 новых семей, а в 2022 году было построено еще 10 новых домов.

День Республики в ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В  Уланском районе отметили, что уже  второй год подряд при поддержке главы региона в области реализуется программа "Одноэтажный Восток".

Среди счастливцев, кто в День Республики получил ключи от квартиры – семья Далел.

Мы очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День Республики для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом, – сказала Кулпаш Далел.Семейство Далел из села Сагыр Уланского района

Помимо этого, в рамках празднования Дня Республики в районах ВКО открылись новые социальные объекты.

В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие нового Дома культуры и благотворительного учреждения медресе при районной мечети.

новая мечеть в ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Шемонаихинском районе состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.

жителям ВКО вручили ключи от домов

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Жительница Шемонаихинского района Екатерина Бейсембаева сообщила о том, что они с нетерпением ждали это событие.

Теперь мы знаем, что будем качественно и с пользой проводить свободное время.Екатерина Бейсембаева

В целом, ко Дню Республики на востоке страны прошло более 500 мероприятий, в частности ввод в эксплуатацию свыше 10 социальных объектов. А ключи от нового жилья получили 34 семьи.

Читайте также

В Шымкенте в честь Дня Республики прошла патриотическая акция

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Kinopark
В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
Сбой ватсапп в Казахстане
WhatsApp работает со сбоями в Казахстане
Происхождение коронавируса
Немецкие ученые утверждают, что доказали лабораторное происхождение коронавируса
Ситуация в Украине 24 октября
Ситуация в Украине: в стране может начаться массовая мобилизация, РФ обвиняет Киев в создании "грязной бомбы"
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления