Ключи от новых домов получили многодетные жители ВКО
Радостные события состоялись в трех районах области. Многодетным семьям Глубоковского, Тарбагатайского и Уланского районов вручили ключи от новых домов в честь Дня Республики. Сдача новостроек, возведенных в рамках регионального проекта "Одноэтажный Восток", – это долгожданное событие для многодетных семей.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Дорогие новоселы, сердечно поздравляю вас с радостным моментом в преддверии праздника Дня Республики. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева и главы области Даниала Ахметова сегодня все мы получили ключи от наших домов. Мы благодарны всем работникам, которые трудятся во благо страны, и строителям, которые принимали участие в возведении этих домов. Желаю всем благополучия, светлого будущего для ваших детей!Жительница Глубоковского района Меруерт Махтиева
Как отметили в акимате Глубоковского района, в поселке Глубокое в 2021 году по этой программе поселились 20 новых семей, а в 2022 году было построено еще 10 новых домов.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Среди счастливцев, кто в День Республики получил ключи от квартиры – семья Далел.
Мы очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День Республики для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом, – сказала Кулпаш Далел.Семейство Далел из села Сагыр Уланского района
Помимо этого, в рамках празднования Дня Республики в районах ВКО открылись новые социальные объекты.
В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие нового Дома культуры и благотворительного учреждения медресе при районной мечети.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Теперь мы знаем, что будем качественно и с пользой проводить свободное время.Екатерина Бейсембаева
В целом, ко Дню Республики на востоке страны прошло более 500 мероприятий, в частности ввод в эксплуатацию свыше 10 социальных объектов. А ключи от нового жилья получили 34 семьи.