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Торжественное поднятие государственного флага прошло в Усть-Каменогорске

поднятие флага в ВКО Фото: пресс-служба акимата ВКО
В День Республики по всей Восточно-Казахстанской области проходят общественные, культурные, спортивные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в честь праздника на главной площади Усть-Каменогорска состоялось торжественное поднятие флага страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выдвигая инициативу о возвращении праздника Дня Республики и присвоении ему статуса национального, отметил, что "этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности".

концерт в ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

И первые масштабные мероприятия, которые организованы в регионе сегодня, свидетельствуют о всенародности и патриотическом духе праздника.

В этот знаменательный день хочу выразить глубочайшую признательность всем, кто создавал прочный экономический фундамент Восточного Казахстана, и всем, кто сегодня трудится, приумножая успехи и достижения! От всего сердца поздравляю вас с национальным праздником! Желаю здоровья, благополучия, успехов в труде, мирного неба и процветания нашей Родине Республике Казахстан!Аким ВКО Даниал Ахметов

Также глава региона напомнил историю возникновения праздника. 32 года назад, 25 октября 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

аким ВКО на поднятии флага

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В документе были закреплены такие принципы государственности, как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности. До 2009 года этот день был государственным праздником.

аким ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В этом году в ходе первого Национального курултая президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть празднику статус национального и День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности.

жители ВКО на День Республики

Фото: пресс-служба акимата ВКО

На востоке страны в преддверии праздника прошла декада социальных, образовательных мероприятий, акций, ярмарок и пр. В регионе открылся ряд объектов здравоохранения, образования, жилищного строительства. А сегодня во всех городах и районах проходят концерты и массовые гуляния.

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