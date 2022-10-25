Торжественное поднятие государственного флага прошло в Усть-Каменогорске
Сегодня в честь праздника на главной площади Усть-Каменогорска состоялось торжественное поднятие флага страны.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выдвигая инициативу о возвращении праздника Дня Республики и присвоении ему статуса национального, отметил, что "этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности".
Фото: пресс-служба акимата ВКО
В этот знаменательный день хочу выразить глубочайшую признательность всем, кто создавал прочный экономический фундамент Восточного Казахстана, и всем, кто сегодня трудится, приумножая успехи и достижения! От всего сердца поздравляю вас с национальным праздником! Желаю здоровья, благополучия, успехов в труде, мирного неба и процветания нашей Родине Республике Казахстан!Аким ВКО Даниал Ахметов
Также глава региона напомнил историю возникновения праздника. 32 года назад, 25 октября 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Фото: пресс-служба акимата ВКО