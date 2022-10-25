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Как костанайцы отметили День Республики

выставка автомобилей Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
День Республики горожане отпраздновали широкомасштабно. О праздничном настроении свидетельствовали массовые гуляния и развернутые государственные флаги как на площадях, так и в торговых центрах, некоторые костанайцы вешали флаги на личные авто, сообщает Zakon.kz.

Автопробег "Славлю тебя, родной Казахстан" с участием легковых автомобилей проехал по центральным улицам города, его воодушевленно встречали пешеходы и радостно махали руками в знак приветствия.

автопробег в Костанайской области

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Также для любителей ретроавтомобилей была организована выставка, где представители местного ретроклуба продемонстрировали свои автомобили, в основном это были машины марки ВАЗ.

День Республики в Костанайской области

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

На первый взгляд было сложно догадаться о годах выпуска авто, так как внешний вид машин доведен до идеального состояния. И в этом большая заслуга владельцев и любителей ретроавтомобилей. Помимо машин из советского прошлого, всем желающим можно было полюбоваться современной спецтехникой и автомобилями, которые выпускает Костанайский завод Allur Group и АО "Агромаш Холдинг KZ".

Костанайская область День Республики

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

А в это время на центральной площади Сити-центра развернулся праздничный концерт, где выступили различные творческие коллективы, которые песнями и танцами поздравили горожан с праздником с большой сцены.

выставка ретро авто в Костанайской области

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

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