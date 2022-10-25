В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир

Если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году – 2900 соцквартир, то за последние два года – порядка 17 тыс. соцквартир. В Астане расширили категорию участников жилищных программ и увеличили сумму жилищных сертификатов с 1 до 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В Астане в честь Дня Республики долгожданные ключи от квартир вручили очередникам, говорится на сайте столичного акимата.

Фото: astana.gov.kz

Среди новоселов: семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, инвалиды, дети-сироты, пенсионеры по возрасту, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и др. Заветные квартиры жители столицы получили по программе "Нұрлы жер" (госпрограмма "Шаңырақ"). Жилищная программа реализована акиматом Астаны совместно с "Отбасы банком".

Фото: astana.gov.kz

Сегодня с Днем Республики и новосельем казахстанцев поздравил аким Астаны Алтай Кульгинов и председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Поздравляю с Днем Республики и долгожданным новосельем. Ваш дом расположен в новом строящемся районе (мкрн Жагалау, ул. Е-20). Здесь мы недавно открыли школу на 4 тыс. мест в две смены, также есть ряд других соцобъектов. Весной продолжим благоустройство района, построим социальные объекты и др. Алтай Кульгинов

Он отметил, что государство уделяет особое внимание жилищному вопросу. Ежегодно в столице строят доступное льготное жилье.

Фото: astana.gov.kz

У наших новоселов сегодня началась новая жизнь – в новых квартирах они теперь будут создавать уют, растить детей, строить планы, принимать гостей. Вдвойне приятно, что вручение ключей совпало с национальным праздником. Важно, что в нашей стране государство уделяет особое внимание решению жилищного вопроса граждан. Только в рамках программы "Шаңырақ" за два года мы помогли приобрести собственное жилье 16 722 казахстанцам, из них в Астане новоселье отметили 4363 человека. В ближайшее время "Отбасы банк" ожидает поступления средств в размере 49,9 млрд тенге для продолжения кредитования граждан в рамках государственных программ. Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

Всего с начала года в Астане было выдано 19 335 займов. Ежедневно кредиты на покупку собственной квартиры или дома через "Отбасы банк" берут порядка 80 жителей столицы. Каждый день новые депозиты для дальнейшего приобретения недвижимости там открывают 100-130 человек.

Фото: astana.gov.kz

Всего с начала года "Отбасы банк" помог отметить новоселье 67 390 казахстанцам.