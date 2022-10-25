Король Британии принял отставку Лиз Трасс

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Об отставке заявили в Букингемском дворце.

Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял, – цитирует РИА Новости заявление.

Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а ее собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.

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Она покинула пост премьер-министра через шесть недель после избрания.