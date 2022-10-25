В Шымкенте в честь Дня Республики прошла патриотическая акция
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте на Площади государственных символов, расположенной в Парке Независимости, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, посвященная Дню Республики – 25 октября, сообщает Zakon.kz.
В мероприятии приняли участие аким города Шымкента Мурат Айтенов, ветераны труда, представители интеллигенции, студенты, молодежь.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Они вместе спели гимн и подняли голубой флаг, ставший символом суверенитета.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Кроме того, после торжественной церемонии поднятия государственного флага с площади "Ордабасы" стартовал праздничный авто- и велопробег.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Его участники с полотнами флагов проехали по центральным улицам Шымкента и подарили очевидцам праздничное настроение.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
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