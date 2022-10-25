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В Шымкенте открыли проезд Кунаева – Рыскулова

делегация Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В третьем мегаполисе в торжественной обстановке сдана в эксплуатацию развязка на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, посвященном Дню Республики, приняли участие аким города Мурат Айтенов, руководители соответствующих управлений и подрядных компаний.

аким Шымкента

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Эта дорога технически открыта с прошлого года и используется горожанами. Дополнительно к проекту были построены пешеходные подземные переходы и благоустроены окрестности. Это один из крупнейших проектов в мегаполисе. Желаю всем удачи! С национальным праздником! Пусть наше небо будет чистым, пусть в нашей стране царит мир!Мурат Айтенов

День Республики

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Группа во главе с акимом города высадила саженцы чинар, ознакомилась с дорожным движением и осмотрела пешеходные переходы.

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, строительство развязки в соответствии с генеральным планом началось в октябре 2020 года. В конце 2021 года, в целях уменьшения пробок, участок был открыт технически для движения транспорта.

делегация

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Если в 2019 году пропускная способность пересечения пр. Кунаева и ул. Рыскулова составляла 27 775 машин в сутки, то сегодня этот показатель – около 66 тыс. машин в сутки.

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