Ливень, снег и туман ожидаются в Казахстане во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 26 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью в центре области, 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, в центре области 23 м/с. В Кызылорде ветер юго-западный, западный днем, 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, горных районах области Жетысу туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 м/с.

Днем на большей части Улытауской области юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильный дождь. В горных районах туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, днем на горных перевалах 25 м/с. В Шымкенте ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области гололед. Ветер западный, северо-западный на востоке, юге, в центре области, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Костанае туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ветер южный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере Акмолинской области туман. Днем на севере, востоке области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с. В Астане ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске осадки (дождь, снег), туман, гололед.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в горных районах 15-20 м/с, на юго-западе области, в горных районах порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром туман. Утром и днем 26 октября юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.