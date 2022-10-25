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В ВКО подняли самый большой флаг в стране

День Республики Фото: пресс-служба акимата ВКО
В рамках празднования Дня Республики в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области молодежью был поднят самый большой флаг длиной 24 м, сообщает Zakon.kz.

День Республики – праздник единства, целеустремленности и патриотизма.

Символом этих качеств несомненно является государственный флаг. Недавно по инициативе Касым-Жомарта Токаева в законодательство внесены корректировки, позволяющие каждому использовать флаг для выражения патриотических чувств. Этим воспользовалась молодежь, чтобы оригинально поздравить Усть-Каменогорск с праздником.Пресс-служба акимата ВКО

День Республики

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Под песню восточноказахстанца Valdis у подножия монумента Независимости развернулся самый большой флаг в ВКО.

День Республики

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Как сообщили в акимате города, в данной акции принимали участие свыше 300 человек.

День Республики

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Длина флага составила 24 м, ширина – 12 м, вес – 100 кг.

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