В ВКО подняли самый большой флаг в стране

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В рамках празднования Дня Республики в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области молодежью был поднят самый большой флаг длиной 24 м, сообщает Zakon.kz.

День Республики – праздник единства, целеустремленности и патриотизма. Символом этих качеств несомненно является государственный флаг. Недавно по инициативе Касым-Жомарта Токаева в законодательство внесены корректировки, позволяющие каждому использовать флаг для выражения патриотических чувств. Этим воспользовалась молодежь, чтобы оригинально поздравить Усть-Каменогорск с праздником. Пресс-служба акимата ВКО Фото: пресс-служба акимата ВКО Под песню восточноказахстанца Valdis у подножия монумента Независимости развернулся самый большой флаг в ВКО. Фото: пресс-служба акимата ВКО Как сообщили в акимате города, в данной акции принимали участие свыше 300 человек. Фото: пресс-служба акимата ВКО Длина флага составила 24 м, ширина – 12 м, вес – 100 кг. Читайте также Музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy порадовало астанчан Как встретили День Республики жители Конаева Как в регионах Казахстана отмечают День Республики

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