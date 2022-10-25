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Роналду вернулся в состав "МЮ" и готовится на матч Лиги Европы

Футбол Тренировки МЮ Фото: Instagram/manchesterunited
Португальская звезда Криштиану Роналду возобновил тренировки в составе "Манчестер Юнайтед" после недавнего отстранения. Форвард уже провел первое занятие в рамках подготовки к матчу группового раунда Лиги Европы против молдавского "Шерифа", сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, Криштиану Роналду попал в немилость боссам и наставнику "МЮ" Эрику тен Хагу. Все началось с того, что он отказался выходить на замену в матче с "Тоттенхэмом" в чемпионате АПЛ, затем раньше времени ушел в раздевалку и покинул стадион до завершения игры. После этой выходки португалец был оштрафован, его не было в игре против "Челси", также форвард был отстранен от тренировок.

Футбол Роналду вернулся

Фото: Instagram/manchesterunited

И вот спустя несколько дней наставник "красных дьяволов" и Роналду сели за стол переговоров, и договорились забыть об инциденте.

Криштиану включен в список футболистов, которые сыграют с "Шерифом" в Лиге Европы 27 октября.

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