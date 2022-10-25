Роналду вернулся в состав "МЮ" и готовится на матч Лиги Европы
Как уже известно, Криштиану Роналду попал в немилость боссам и наставнику "МЮ" Эрику тен Хагу. Все началось с того, что он отказался выходить на замену в матче с "Тоттенхэмом" в чемпионате АПЛ, затем раньше времени ушел в раздевалку и покинул стадион до завершения игры. После этой выходки португалец был оштрафован, его не было в игре против "Челси", также форвард был отстранен от тренировок.
Фото: Instagram/manchesterunited
Криштиану включен в список футболистов, которые сыграют с "Шерифом" в Лиге Европы 27 октября.
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