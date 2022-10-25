В Шемонаихе спасатели помогли кошке, застрявшей под опорами моста

К сотрудникам службы ЧС города Шемонаиха обратились волонтеры-зоозащитники с просьбой о помощи по спасению кошки. Животное, каким-то образом, очутилось под мостом на перекладине, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области, "пушистого" и перепуганного четвероного заметил мальчик.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Он и обратился к волонтерам.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Приехав на место, зоозащитники поняли, что самостоятельно достать кошку не смогут и вызвали спасателей.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Сотрудники службы ЧС спустились при помощи альпинистского снаряжения к "зоне опасности" и успешно достали мяукающего "заложника", передав его заботливым волонтерам.