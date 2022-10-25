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В Шемонаихе спасатели помогли кошке, застрявшей под опорами моста

кошка Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
К сотрудникам службы ЧС города Шемонаиха обратились волонтеры-зоозащитники с просьбой о помощи по спасению кошки. Животное, каким-то образом, очутилось под мостом на перекладине, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области, "пушистого" и перепуганного четвероного заметил мальчик.

помощь кошке

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Он и обратился к волонтерам.

ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Приехав на место, зоозащитники поняли, что самостоятельно достать кошку не смогут и вызвали спасателей.

спасение кошки

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Сотрудники службы ЧС спустились при помощи альпинистского снаряжения к "зоне опасности" и успешно достали мяукающего "заложника", передав его заботливым волонтерам.

В последнее время, в экстренные ситуации все чаще стали попадать четвероногие. Они выбирают для своего укрытия труднодоступные места, и спасателям приходиться применять все свои навыки и умения работать в непростых условиях.Пресс-служба ДЧС ВКО

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Восточно-Казахстанская область Шемонаиха
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