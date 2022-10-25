В Уральске гвардейцы поздравили с днем рождения 98-летнего ветерана ВОВ

В Уральске гвардейцы воинской части 5517 поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко. От лица командования части 98-летнему солдату Победы вручили памятные подарки и благодарственное письмо, сообщает Zakon.kz.

Крепкого здоровья и долголетия Вениамину Пантелеевичу пожелал заместитель командира воинской части 5517 Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Жанибек Сарсенов. Офицер поблагодарил ветерана за мужество, проявленное в годы войны, самоотверженный труд и мирное небо над головой.

Ветеран вспомнил фронтовые дороги и о том, что пришлось пережить на поле боя.

Меня призвали в армию в 42-м году, когда окончил девять классов. Погрузили в тележки, на лошадях привезли в военкомат, зачислили в Ленинградское военное училище связи. Проучился с августа 1942 года по июнь 1943 года, и нас направили под Москву в воздушно-десантные войска в город Дмитров. Потом Карельский фронт, форсирование реки Свирь. По болотам Карелии и в Финляндию вошли, прошли больше 400 км. В Венгрии, Будапеште, Австрии, Вене принимал участие, потом в Чехословакии, Братиславе, Брно, и закончилась для меня война 12 мая 1945 года. Вениамин Скаленко

Сарсенов отметил, что очень важно не забывать о поколении победителей.

Наша святая обязанность – помнить о поколении победителей. И особенно приятно видеть, что, несмотря на преклонный возраст, многие из них бодры и находятся в добром здравии. Вениамин Пантелеевич – яркий тому пример. Он многое сумел пережить, но не утратил свою любовь к жизни. Мы всегда помним подвиги наших ветеранов – это пример истинного патриотизма и героизма. Жанибек Сарсенов

В свою очередь ветеран поблагодарил командование воинской части 5517 за теплые поздравления, проявленные внимание и заботу.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Вениамин Скаленко родился в 1924 году в селе Бурлин Теректинского района Западно-Казахстанской области. В 1942 году был призван в армию. В то время ему было 18 лет. Он воевал в составе 98-й Свирской воздушно-десантной дивизии. Воевал на территории Украины, Венгрии, Польши и Австрии.