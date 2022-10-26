Концерт под открытым небом в честь Дня Республики прошел в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане прошел большой концерт под открытым небом "Қазақстаным менің", посвященный Дню Республики. На мероприятии побывал корреспондент Zakon.kz.
Концерт начался в 16:00 на площади EXPO у монумента 25-летия Независимости Казахстана. Несмотря на достаточно холодную погоду, уже к началу мероприятия на площади собралось много людей. Среди слушателей были представители молодежи и гости постарше.
Фото: Zakon.kz
Сегодня мы проводим масштабный концерт, посвященный Дню Республики. Для жителей и гостей города мы подготовили яркую и интересную концертную программу с выступлением детского-юношеских и инструментально-танцевальных коллективов города, а также звезд казахстанской эстрады. Поэтому будет очень весело, - рассказала организатор мероприятия.
Концертную программу открыли артисты Центра искусств и знаний Молдир Мукановой и Государственной академической филармонии Еркегали Рахмадиева.
Юные артисты получили море аплодисментов и оваций слушателей.
Фото: Zakon.kz
В целом на сцене выступили около 30 казахстанских артистов, в том числе творческие коллективы. Хедлайнерами вечера стали группа "МузАРТ", Qanay, Маржан Арапбаева и Yenlik, Hey Monro, Улыкпан Жолдасов.
Фото: Zakon.kz
По словам организаторов, мероприятие посетили около 10 тыс. человек.
Фото: Zakon.kz
Здесь же, на площади у монумента 25-летия Независимости, в 21:00 запустили красивый праздничный салют.
Фото: Zakon.kz
В столице торжественной дате были посвящены более 200 мероприятий: соревнования, концерты, музыкальные шоу, постановки и тематические выставки.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Также 25 октября в честь Дня Республики и Года детей в столице открыли конно-спортивный оздоровительный комплекс "Аргымак", где иппотерапией смогут заниматься дети с ограниченными возможностями.
Zakon.kz
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