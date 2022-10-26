Концерт под открытым небом в честь Дня Республики прошел в Астане

В Астане прошел большой концерт под открытым небом "Қазақстаным менің", посвященный Дню Республики. На мероприятии побывал корреспондент Zakon.kz.

Концерт начался в 16:00 на площади EXPO у монумента 25-летия Независимости Казахстана. Несмотря на достаточно холодную погоду, уже к началу мероприятия на площади собралось много людей. Среди слушателей были представители молодежи и гости постарше.

Фото: Zakon.kz

Сегодня мы проводим масштабный концерт, посвященный Дню Республики. Для жителей и гостей города мы подготовили яркую и интересную концертную программу с выступлением детского-юношеских и инструментально-танцевальных коллективов города, а также звезд казахстанской эстрады. Поэтому будет очень весело, - рассказала организатор мероприятия.

Концертную программу открыли артисты Центра искусств и знаний Молдир Мукановой и Государственной академической филармонии Еркегали Рахмадиева.

Фото: Zakon.kz

Юные артисты получили море аплодисментов и оваций слушателей.

Фото: Zakon.kz

В целом на сцене выступили около 30 казахстанских артистов, в том числе творческие коллективы. Хедлайнерами вечера стали группа "МузАРТ", Qanay, Маржан Арапбаева и Yenlik, Hey Monro, Улыкпан Жолдасов.

Фото: Zakon.kz

По словам организаторов, мероприятие посетили около 10 тыс. человек.

Фото: Zakon.kz

Здесь же, на площади у монумента 25-летия Независимости, в 21:00 запустили красивый праздничный салют.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице торжественной дате были посвящены более 200 мероприятий: соревнования, концерты, музыкальные шоу , постановки и тематические выставки.

Zakon.kz