Илон Маск пообещал закрыть сделку по покупке Twitter до 28 октября

Американский миллиардер Илон Маск в рамках видеоконференции с банкирами пообещал закрыть сделку по приобретению компании Twitter до 28 октября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, банки, предоставляющие Маску долговое финансирование на сумму $13 млрд, завершили подготовку окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документаций. Уточняется, что это является одним из последних шагов перед фактической отправкой денежных средств Маску.

Ранее стало известно, что представители Twitter и команда американского бизнесмена Илона Маска активно готовят документы для завершения сделки о приобретении соцсети, чтобы уложиться в установленный судом срок. Сделка должна быть закрыта уже до 28 октября.

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В середине апреля 2022 года Маск предложил приобрести компанию Twitter. Уже 25 апреля совет директоров соцсети единогласно принял предложение Илона Маска — сумма предполагаемой сделки составила $44 млрд. Однако уже в июле 2022 года бизнесмен отказался от покупки в связи с накрученными показателями Twitter благодаря ботам. В октябре нынешнего года Маск согласился снова вернуться к покупке компании.