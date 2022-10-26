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Ученые из США нашли способ уменьшить распространение всех видов COVID

исследование Фото: pixabay
Команда ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашла способ уменьшить распространение COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, недорогая и легкодоступная аминокислота может сократить число последствий заболевания и стать новым вариантом лечения даже для новых штаммов, пишет журнал Frontiers in Immunology.

Как уточняется, аминокислота под названием ГАМК (GABA), которая продается без рецепта во многих странах, снизила тяжесть заболевания, вирусную нагрузку в легких, а также смертность в ходе экспериментов на мышах, инфицированных SARS-CoV-2. Лечение ГАМК было результативным как сразу после заражения, так и через несколько дней после пиковых показателей вируса в организме. Защитные эффекты против двух различных вариантов коронавируса позволяют предположить, что эта аминокислота может обеспечить универсальную терапию для новых штаммов.

Это также согласовывается с предыдущими выводами исследований, которые показали, что введение ГАМК защищало мышей от развития тяжелого заболевания после заражения коронавирусом грызунов под названием MHV-1. В данной работе ученые заражали трансгенных мышей, у которых при проникновении SARS-CoV-2 в организм развивается тяжелая пневмония с высоким уровнем смертности.

По словам ученых, ГАМК и соответствующие ГАМК-А-рецепторы являются основной системой нейротрансмиттеров в мозге. Ранее было замечено, что клетки иммунной системы также обладают рецепторами ГАМК, которые при активации подавляют воспалительные процессы иммунных клеток.

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