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Всего 7 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстан 26 октября Фото: Zakon.kz
Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии в стране не выявили. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 17 заболевших.

На 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 882 человека (–732+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 785.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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