Всего 7 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии в стране не выявили. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

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