Всего 7 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии в стране не выявили. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 17 заболевших.
На 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 882 человека (–732+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 785.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 2 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ