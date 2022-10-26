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Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айбека Паяева

Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айбека Паяева Фото: parlam.kz
На пленарном заседании Мажилиса депутаты поддержали представление Центральной избирательной комиссии Казахстана о досрочном прекращении полномочий депутата Айбека Паяева, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов, депутат Мажилиса Айбек Паяев сам подал заявление о прекращении полномочий.

В этой связи Центральная избирательная комиссия в соответствии со ст. 52 Конституции Казахстана, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона и на основании подачи заявления вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Паяева Айбека Минаимбековича.Шавкат Утемисов

По итогам голосования депутатов было принято решение о прекращении полномочий Айбека Паяева.

Депутатом VII созыва Айбек Паяев был назначен в январе 2021 года. Работал в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Казахстана.

1 сентября Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Линника.

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