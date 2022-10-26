Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 26 октября в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 26 октября 2022 года (на 9:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,93 тенге, евро – 466,31 тенге, рубля – 7,8 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 468 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 472 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,4 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 473 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,45 тенге.

Читайте также

Цены на газ в Европе резко снизились

Нефть упала в цене после выхода макростатистики в Китае

В Казахстане резко подорожала куриная продукция

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Kinopark
В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
Происхождение коронавируса
Немецкие ученые утверждают, что доказали лабораторное происхождение коронавируса
Сбой ватсапп в Казахстане
WhatsApp работает со сбоями в Казахстане
Природа
Названы три знака зодиака, представителей которых вскоре ждет финансовый успех
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления