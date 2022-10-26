Курсы валют на 26 октября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,93 тенге, евро – 466,31 тенге, рубля – 7,8 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,4 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,45 тенге.