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Председателем правления АО "Банк ЦентрКредит" назначен Руслан Владимиров

Председателем правления АО "Банк ЦентрКредит" назначен Руслан Владимиров Фото: АО "Банк ЦентрКредит"
Банк ЦентрКредит закончил плановую ротацию в составе правления в связи с завершением процесса интеграции с АО "ЕСО Center Bank". Решением совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Председателем правления назначен Руслан Владимиров (ранее Председатель правления АО "ЕСО Center Bank").

Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" объявил об уходе Галима Хусаинова с поста Председателя правления.

За время работы Галим Хусаинов внес большой вклад в развитие финансового института. Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" благодарит Галима Хусаинова за работу и желает ему новых успехов в дальнейших проектах.Пресс-служба АО "Банк ЦентрКредит"

Новым Председателем правления АО "Банк ЦентрКредит" стал Владимиров Руслан Владимирович.

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