Председателем правления АО "Банк ЦентрКредит" назначен Руслан Владимиров

Фото: АО "Банк ЦентрКредит"

Банк ЦентрКредит закончил плановую ротацию в составе правления в связи с завершением процесса интеграции с АО "ЕСО Center Bank". Решением совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Председателем правления назначен Руслан Владимиров (ранее Председатель правления АО "ЕСО Center Bank").

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