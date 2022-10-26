Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Около 200 тыс. заявок подали иностранцы на получение ИИН в Казахстане с 21 сентября

получение ИИН в Казахстане Фото: gov.kz
Около 200 тыс. заявлений поступило от иностранных граждан на получение ИИН. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сколько граждан России получили ИИН с момента объявления мобилизации, вице-министр пообещал уточнить.

С 21 сентября и по сегодняшний день было принято около 200 тыс. заявок госкорпорацией "Правительство для граждан". Это в целом от всех иностранцев. Насчет выданных ИИН лучше обратиться в Министерство внутренних дел. Асет Турысов

Ранее в Минцифры рассказали, что для получения индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам нужен только оригинал паспорта. Срок изготовления – один рабочий день.

Выдача ИИН нерезидентам требуется в целях заключения трудовых договоров, получения средств за оказание услуг, привлечения к административной ответственности, налоговой отчетности, проведения различных банковских и других операций.

Читайте также

В каком возрасте представители всех знаков зодиака достигнут финансовый успех

В Казахстане похолодает в ближайшие три дня

В честь Дня Республики АО "АрселорМиттал Темиртау" детям вручили подарки

Тамила Языкова
МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
флаги Великобритании и США
Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20
завтрак, диетолог
Диетолог озвучила три худших варианта завтрака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления