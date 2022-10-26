Около 200 тыс. заявок подали иностранцы на получение ИИН в Казахстане с 21 сентября

Около 200 тыс. заявлений поступило от иностранных граждан на получение ИИН. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сколько граждан России получили ИИН с момента объявления мобилизации, вице-министр пообещал уточнить.

С 21 сентября и по сегодняшний день было принято около 200 тыс. заявок госкорпорацией "Правительство для граждан". Это в целом от всех иностранцев. Насчет выданных ИИН лучше обратиться в Министерство внутренних дел. Асет Турысов

Ранее в Минцифры рассказали, что для получения индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам нужен только оригинал паспорта. Срок изготовления – один рабочий день.

Выдача ИИН нерезидентам требуется в целях заключения трудовых договоров, получения средств за оказание услуг, привлечения к административной ответственности, налоговой отчетности, проведения различных банковских и других операций.