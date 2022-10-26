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Казахстан займет у Международного банка развития почти 346 млн евро

Казахстан займет у Международного банка развития почти 346 млн евро Фото: pixabay
Казахстан займет у Международного банка реконструкции и развития 345,7 млн евро для финансирования дефицита бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее соглашение одобрили депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты.

Соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро подписано 24 августа. Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета, – рассказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

По его словам, средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства.

Срок погашения – 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет EURIBOR + переменный спред. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% годовых.Ерулан Жамаубаев

Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе.

После в кулуарах Мажилиса вице-премьер признался, что у него есть ипотечный кредит.

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