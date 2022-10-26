В Баку прорвало магистральный водопровод

В Баку прорвало водопроводную трубу 26 октября. Окрестности и часть дороги были затоплены, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась по улице Асада Ахмедова в поселке Ени Ясамал. На месте работают аварийные бригады. В округе здания и дома остались без воды, пишет minval.az.

Временно изменили схему движения автобусов трех маршрутов (№ 211, 77, 194). Все они проходят по этой территории.

Как пишет Sputnik Азербайджан, это уже второй случай аварии на магистральной линии за последнее время. Причиной затопления трассы Баку – Газах стала авария на магистральном водопроводе.