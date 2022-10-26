В честь Дня Республики АО "АрселорМиттал Темиртау" детям вручили подарки

25 октября, в главный национальный праздник – День Республики, руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" поздравило детей, оставшихся без попечения родителей.

Каждый праздник компания "АрселорМиттал Темиртау" старается не обходить вниманием тех, кто больше всех нуждается в заботе.

Так, 25 октября, в День Республики, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир с супругой Мини в сопровождении коллег: директора по производству АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимира Яблонского, директора по корпоративной социальной ответственности АО "АрселорМиттал Темиртау" Гульнары Стамкуловой, директора шахты им. И. А. Костенко Сергея Мустивко, навестили воспитанников SOS Детской деревни Темиртау и КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии".

SOS Детская деревня Темиртау

Гостей встретила директор SOS Детской деревни Темиртау Гульмира Кабдиева. Она провела ознакомительную экскурсию по территории и рассказала об истории создания учреждения.

Мы рады приветствовать вас на нашей территории. Деревня работает с 2004 года, на сегодняшний день здесь проживает 65 детей, оставшихся без попечения родителей. В нашей деревне две улицы и 12 домов, включая медицинский пункт. В каждом доме живет 5–6 детей от 5 до 18 лет, весь уход за детьми осуществляют 47 сотрудников. Вся наша деятельность направлена на социализацию ребят, мы не воспитываем в них чувство иждивенчества, мы прививаем им навыки. Дети обеспечены всем, но мы не даем им роскоши, понимая, что в жизни будет много сложных и трудных моментов. И мы учим их справляться с этими трудностями, – рассказала Гульмира Кабдиева. – Ежегодно мы чувствуем поддержку АО "АрселорМиттал Темиртау", благодаря вашей команде получаем спонсорскую помощь. Также недавно мы получили от компании саженцы для озеленения территории. Для нашего города программа "Зеленый пояс" чрезвычайна важна.

Руководители компании посетили сразу два дома семейного типа. Первым стал дом, где воспитывается семь детей, все ребята чрезвычайно талантливые и творческие. Для гостей была подготовлена мини-программа: одна из воспитанниц продемонстрировала игру на домбре, другая девочка покорила своими вокальными данными. Мальчишки, в свою очередь, похвастались спортивными достижениями и успехами в школе.

Для гостей был накрыт стол с угощениями, которые дети собственноручно приготовили вместе с мамой-воспитательницей. За чашечкой чая завязалась непринужденная беседа. Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" высоко оценил творческий потенциал ребят и попросил несколько уроков игры на домбре.

Во втором семейном доме ребята старшего возраста, которые являются студентами или выпускниками средних специальных учебных заведений, задали руководству компании вопросы, связанные с трудоустройством и дальнейшим развитием в АО "АрселорМиттал Темиртау".

Стоит отметить, что некоторые из воспитанников весной уже посещали комбинат и смогли воочию увидеть производство. Биджу Наир отметил готовность оказать поддержку и помощь.

Мы обсудим с коллегами и подпишем соглашение для дальнейшего сотрудничества и обучения детей, чтобы у них была уверенность в будущем. Мы действительно хотим помочь в этом, – сказал Биджу Наир.

Представители компании приехали не с пустыми руками, для детей были подготовлены качественные постельные принадлежности и вкусное угощение. В свою очередь, директор учреждения Гульмира Кабдиева на память о теплой встрече вручила генеральному директору компании картину, нарисованную детьми.

КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии"

В холле детского дома делегацию гостей встретили директор КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" Данекер Сейсекина вместе с воспитанниками, облаченными в национальные казахские костюмы, с блюдом золотистых баурсаков.

На попечении детского дома находится 123 ребенка, а также здесь проживает 29 выпускников, которые ожидают получения жилья от государства.

За большим дастарханом старшие ребята задали представителям компании массу вопросов. Детям было интересно узнать о работе большого производства, о доступных вакансиях, актуальных профессиях и о личном опыте руководителей АО "АрселорМиттал Темиртау".

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Многих ребят волновал вопрос своей реализации и правильного выбора профессии, которая будет приносить не только прибыль, но и удовольствие. Директор по производству АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский отметил.

Если вы найдете себе дело по душе, то вам не придется работать ни дня в своей жизни. Владимир Яблонский

Завершением встречи стало выступление ребят – участников рок-группы. Музыкальный подарок никого не оставил равнодушными.

У вас много талантов. Дети не только творческие, но и очень умные. Сегодня, когда мне задавали вопросы, для меня это стало самоанализом. Дети заставили меня задуматься о многом. Я очень счастлив, что провел здесь время. Я хотел бы повторить визит и провести с ребятами больше времени. Вы делаете большую работу, гораздо больше нашей. Много значат ваши слова, что вы как мама для этих детей. Вы можете гордиться собой, смотря на таких чудесных ребят, – сказал генеральный директор.

Директор КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" Данекер Сейсекина отметила важность подобных встреч и открытого диалога с детьми.

В этот праздник визит господина Биджу Наира с супругой и его командой – это огромная радость. Мы разделяем его желание быть ближе к детям. Очень приятно, что компания обратила внимание на нас и готова помочь нашим детям. Поздравляем компанию "АрселорМиттал Темиртау" и всех ее сотрудников с Днем Республики! Желаем больших успехов и процветания! Данекер Сейсекина

Также поблагодарила компанию и пригласила Биджу Наира и его коллег повторно посетить учреждение воспитанница КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" и президент детского парламента Наталья Савинова.

Сегодня нас посетил господин Биджу Наир с супругой и своими работниками. Нам было очень приятно встретить такого открытого человека, мы замечательно вместе провели время. Большое спасибо за внимание, мы обязательно ждем вас в гости. Наталья Савинова

В качестве подарка компания преподнесла беговую дорожку для занятий спортом.