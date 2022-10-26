Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцам будет легче получить земельный участок

проект, фонд Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса 26 октября одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам цифровизации госуслуг в рамках Единого государственного кадастра недвижимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона разработан для обеспечения прозрачности и полного доступа населения и бизнеса к информации о земельном фонде и объектах недвижимости. 

По действующей схеме в процессе оказания услуг в сфере земельных отношений задействованы информационные системы земельного, правового, градостроительного кадастров, адресного регистра, а также информационные системы местных исполнительных органов. Вместе с тем разрозненность информации и отсутствие взаимодействия информационных систем не обеспечили ожидаемые результаты. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов 

По его словам, отсутствие информации по свободным земельным участкам дает возможность местным исполнительным органам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок, ссылаясь на различные причины: отсутствие генплана, ПДП, инженерных сетей и другие.

В целях обеспечения равного и полного доступа всем слоям населения информации о занятых или свободных земельных участках, оформленных объектах недвижимости, инфраструктурах разработана информационная система Единого государственного кадастра недвижимости. Вновь созданная информационная система консолидирует информацию земельного и правового кадастров, доступ к которым обеспечивается посредством публичной кадастровой карты. Асет Турысов

Функционирование, наполнение и использование публичной карты будет регламентировано отдельными правилами, которые будут утверждены министерством по согласованию с уполномоченными органами. 

В целом, нововведения законопроекта направлены на:

  • обеспечение прозрачности и полного доступа населения и бизнеса к информации о земельном фонде и объектах недвижимости. Доступность кадастровых данных;

  • обеспечение цифровой картой открытого пользования на всю территорию РК;

  • автоматизированный контроль и мониторинг освоения/использования земельных участков;

  • исключение дублирующих бизнес-процессов;

  • снижение коррупционных рисков;

  • снижение затрат на корректировку, сопровождение, техническую поддержку и администрирование разрозненных систем.

Читайте также

Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год

Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айбека Паяева

Сенат ратифицировал договор о делимитации казахстанско-туркменской госграницы

Тамила Языкова
МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Умер самый грязный человек в мире
Умер "самый грязный человек" в мире
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления