Казахстанцам будет легче получить земельный участок

Депутаты Мажилиса 26 октября одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам цифровизации госуслуг в рамках Единого государственного кадастра недвижимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона разработан для обеспечения прозрачности и полного доступа населения и бизнеса к информации о земельном фонде и объектах недвижимости.

По действующей схеме в процессе оказания услуг в сфере земельных отношений задействованы информационные системы земельного, правового, градостроительного кадастров, адресного регистра, а также информационные системы местных исполнительных органов. Вместе с тем разрозненность информации и отсутствие взаимодействия информационных систем не обеспечили ожидаемые результаты. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов

По его словам, отсутствие информации по свободным земельным участкам дает возможность местным исполнительным органам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок, ссылаясь на различные причины: отсутствие генплана, ПДП, инженерных сетей и другие.

В целях обеспечения равного и полного доступа всем слоям населения информации о занятых или свободных земельных участках, оформленных объектах недвижимости, инфраструктурах разработана информационная система Единого государственного кадастра недвижимости. Вновь созданная информационная система консолидирует информацию земельного и правового кадастров, доступ к которым обеспечивается посредством публичной кадастровой карты. Асет Турысов

Функционирование, наполнение и использование публичной карты будет регламентировано отдельными правилами, которые будут утверждены министерством по согласованию с уполномоченными органами.

В целом, нововведения законопроекта направлены на: