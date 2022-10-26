В Казахстане похолодает в ближайшие три дня
По информации РГП "Казгидромет", на севере 27 октября, на востоке 27-28 октября ожидаются осадки, на востоке – дождь и снегопад.
В середине недели на западные регионы, затем на большую часть территории Казахстана будет смещаться северо-западный антициклон, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
С 28 октября на западе страны пройдет дождь со снегом.
27 октября на юге, 27-28 октября на юго-востоке страны также ожидаются осадки, в горных районах – сильный дождь и мокрый снег.
По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и востоке – гололед и туман.
Температуры воздуха:
на западе ночью повышение от -8...+7°С до -2...+8°С, днем понижение от +3...+15°С до +2...+10°;
на северо-западе ночью -10...+5°С, днем -5...+5°С;
на севере ночью понижение от -5...+5°С до -5...-10°С, днем небольшое колебание от -3...+5°С до 0...-5°;
в центре ночью понижение от -8...+6°С до -3...-13°С, днем -5...+10°С;
на востоке понижение ночью от -5...+6°С до -3...-12°С, днем от +5...+12°С до -6...+2°С;
на юге ночью -3...+8°С, днем повышение от +2...+10°С до +7...+15°С;
на юго-востоке ночью понижение от -8...+10°С до -10...+5°С, днем колебание от +2...+15°С до -5...+10°С.