В Казахстане похолодает в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на севере 27 октября, на востоке 27-28 октября ожидаются осадки, на востоке – дождь и снегопад.

В середине недели на западные регионы, затем на большую часть территории Казахстана будет смещаться северо-западный антициклон, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

С 28 октября на западе страны пройдет дождь со снегом.

27 октября на юге, 27-28 октября на юго-востоке страны также ожидаются осадки, в горных районах – сильный дождь и мокрый снег.

По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и востоке – гололед и туман.

Температуры воздуха: