Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу

Футзал Старт ЛЧ Фото: Instagram/afckairat
26 октября пройдут первые матчи основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Флагман казахстанского футзала, алматинский "Кайрат", начнет свой путь на этой стадии в Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Матч-открытие алматинские футзалисты проведут против хозяев паркета, бельгийского "Халле-Гооик", в ночь с 26-го на 27 октября. Время начала поединка – в 00:30 по времени Астаны. 

Алматинский коллектив уже опробовал местную площадку и готов к своему первому матчу против бельгийцев.

После игры с бельгийской дружиной "Кайрату" недолго придется отдыхать, через считанные часы их ожидает крепкая испанская команда – "Пальма".

Помимо "Кайрата" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА выступает еще одна казахстанская команда – МФК "Аят" из города Рудного.

Футзал Состав ЛЧ

Фото: Instagram/mfc_ayat_official

Рудненский коллектив также начинает свои матчи 26 октября. В соперники им достались португальский "Спортинг" и хорватские клубы "Ново Вриеме" и "Пула".

По регламенту футзальной Лиги чемпионов УЕФА три лучшие команды из каждой подгруппы выходят в элитный раунд.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.

 

Читайте также

Жанибек Алимханулы обещал показать нокаут года в бою против Дензела Бентли

Капитан сборной Бельгии Эден Азар хочет выиграть ЧМ-2022 в Катаре

Еще 4 футбольных клуба пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов

Куандык Шынасилов
УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Умер самый грязный человек в мире
Умер "самый грязный человек" в мире
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления