"Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу

26 октября пройдут первые матчи основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Флагман казахстанского футзала, алматинский "Кайрат", начнет свой путь на этой стадии в Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Матч-открытие алматинские футзалисты проведут против хозяев паркета, бельгийского "Халле-Гооик", в ночь с 26-го на 27 октября. Время начала поединка – в 00:30 по времени Астаны.

Алматинский коллектив уже опробовал местную площадку и готов к своему первому матчу против бельгийцев.

После игры с бельгийской дружиной "Кайрату" недолго придется отдыхать, через считанные часы их ожидает крепкая испанская команда – "Пальма".

Помимо "Кайрата" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА выступает еще одна казахстанская команда – МФК "Аят" из города Рудного.

Фото: Instagram/mfc_ayat_official

Рудненский коллектив также начинает свои матчи 26 октября. В соперники им достались португальский "Спортинг" и хорватские клубы "Ново Вриеме" и "Пула".

По регламенту футзальной Лиги чемпионов УЕФА три лучшие команды из каждой подгруппы выходят в элитный раунд.

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