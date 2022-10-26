"Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу
Матч-открытие алматинские футзалисты проведут против хозяев паркета, бельгийского "Халле-Гооик", в ночь с 26-го на 27 октября. Время начала поединка – в 00:30 по времени Астаны.
Алматинский коллектив уже опробовал местную площадку и готов к своему первому матчу против бельгийцев.
После игры с бельгийской дружиной "Кайрату" недолго придется отдыхать, через считанные часы их ожидает крепкая испанская команда – "Пальма".
Помимо "Кайрата" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА выступает еще одна казахстанская команда – МФК "Аят" из города Рудного.
Фото: Instagram/mfc_ayat_official
По регламенту футзальной Лиги чемпионов УЕФА три лучшие команды из каждой подгруппы выходят в элитный раунд.
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