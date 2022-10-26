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Действительно ли Halyk Bank платит деньги за опросы?

Действительно ли Halyk Bank платит деньги за опросы Фото: pixabay
В последнее время мы все сталкиваемся с огромным количеством фейковой рекламы в интернете: "Студентка из Алматы стала зарабатывать $5 тыс. в месяц!", "Банк обязали выплатить по 500 тысяч всем пенсионерам!", "Зарабатывай по миллиону в месяц, сидя дома!".

В подобных объявлениях и видеороликах для убедительности незаконно используются логотип и образы первых лиц государства или руководства Halyk Bank.

К сожалению, многие ведутся на подобные уловки. Кто-то доверяется этой рекламе из-за увиденного знакомого логотипа успешной компании, кто-то полагается на правдивость отзывов «довольных вкладчиков», кто-то надеется на удачу. На это и рассчитывают мошенники.

Плюс на руку мошенникам играют недостаточный уровень финансовой грамотности населения и отсутствие навыков цифровой гигиены. Люди оставляют в интернете свои личные данные при прохождении "опросов" или для участия в "розыгрышах", агрессивно рекламируемых в социальных сетях и на видеосервисах, например, Instagram и YouTube.

В итоге мошенники получают Ф.И.О., телефон, а из результатов опроса – краткую информацию о потенциальной жертве. Мошенникам остается лишь позвонить тем, о ком у них уже имеется информация, и применив несложные манипуляции, а нередко моральное давление и угрозы уголовного преследования, напугать человека, заставить поверить, что с ним говорит не мошенник, а работник правоохранительных органов либо работник банка.

Под влиянием запугивания люди напрочь теряют самообладание и способность трезвой оценки ситуации, когда слышат, что вопрос касается их сбережений. По указанию мошенников они оформляют на себя кредиты, продают квартиры, переводят свои и кредитные деньги на якобы «безопасный счет». И теряют их безвозвратно.

В последнее время участились случаи, когда граждане, ведомые мошенниками, совершают банковские операции не онлайн в приложении банкинга, а в отделениях банков. При этом мошенники убеждают жертву, что работники банков вовлечены в преступную схему, и запрещают говорить им правду, например, для каких целей оформляется займ.

Поэтому в Halyk Bank проводится постоянное обучение работников банка, как определять в потоке тех людей, кто находится под воздействием преступников. К сожалению, не всех таких клиентов удается распознать и своевременно остановить от необдуманных действий.

Сегодня эксперты службы информационной безопасности Halyk Bank делятся с нашими читателями простыми правилами, соблюдая которые люди смогут защитить себя и свои финансы от мошенников:

  1. В случае подозрительного звонка (например, о несанкционированных операциях или мошеннических действиях по банковскому счету) необходимо сразу прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк. Короткий номер Call-центр банка указан на обратной стороне вашей платежной карты или на официальном сайте банка.

  2. Ни при каких обстоятельствах не оформлять под диктовку звонящих или пишущих вам в мессенджере лиц кредиты, не переводить свои деньги на "безопасные счета" и в "страховые ячейки".

  3. Никогда не сообщать, не передавать и не пересылать фото с номером вашей платежной карты, срок ее действия и трехзначный код CVV/CVC (на обратной стороне карты), даже если кто-то обращается к вам и представляется "работником банка или правоохранительных органов".

  4. Не устанавливать по просьбе посторонних лиц на свой телефон и компьютер программы "TeamViewer", "AnyDesk", которые используются злоумышленниками для управления вашим устройством, хищения паролей и денежных средств.

  5. Не подключать чужой номер мобильного телефона к своей карте в банкомате или в банковском приложении.

  6. При осуществлении покупки в интернет-магазине убедиться в подлинности сайта, на котором вы указываете данные своей карты, – обязательно проверить правильность названия сайта. Несоответствие даже одной буквы в названии говорит о большой вероятности нахождения на поддельной странице. В строчке с адресом сайта обязательно должен отображаться закрытый замок, а адрес сайта начинаться с https://.

  7. Не вводить номер своей платежной карты, срок ее действия и трехзначный код CVV/CVC, а также код из СМС-сообщения на подозрительных сайтах, проводящих "Розыгрыши призов" и "Опросы за деньги".

Эти несложные действия помогут сберечь ваши деньги.

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