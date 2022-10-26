Объявлен состав казахстанских боксеров на Чемпионат Азии-2022
Казахстан будет представлен во всех 13-ти весовых категориях, список очень известный и знакомый болельщикам бокса.
48 кг: Санжар Ташкенбай (Астана) – чемпион мира и Азии среди молодежи, чемпион Казахстана-2021.
Фото: Instagram/tashkenbay_sanzhar
54 кг: Сабырхан Махмуд (Шымкент) – финалист Чемпионата мира-2021 и неоднократный призер Чемпионатов Азии среди молодежи.
Фото: Instagram/s_makhmud_17x
60 кг: Саматали Тольтаев (Мангистауская область) – чемпион Азии среди молодежи, финалист Чемпионата мира среди молодежи и чемпион Спартакиады РК.
Фото: Instagram/toltayevsamatali
67 кг: Дулат Бекбауов (Жамбылская область) – чемпион Казахстана.
71 кг: Асланбек Шымбергенов (Жамбылская область) – чемпион Азии, финалист Азиатских игр и двукратный победитель Всемирных армейских игр.
Фото: Instagram/aslanbekshymbergenov_fc
80 кг: Нурбек Оралбай (Астана) – чемпион мира среди молодежи и чемпион Казахстана.
86 кг: Сагындык Тоганбай (Туркестанская область) – неоднократный чемпион Азии среди молодежи, финалист Чемпионата мира среди молодежи и чемпион Казахстана.
Фото: Instagram/togambay_sagyndyk
+92 кг: Камшыбек Конкабаев (Кызылординская область) – бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и финалист Чемпионатов мира.
Фото: Instagram/kamshybek_kunkabayev
Подготовка проходит на высоком уровне, у нас не было никаких проблем в преддверии Чемпионата Азии. Бокс в Казахстане всегда находится на особом счету. На прошлом азиатском первенстве в ОАЭ мы не смогли надеть золотые медали. В этот раз хотим наверстать упущенное, поэтому настраиваемся на первое общекомандное место в медальном зачете.Кайрат Сатжанов, главный тренер мужской сборной РК по боксу
32-й Чемпионат Азии по боксу стартует 30 октября, победители станут известны 13 ноября.
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