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Объявлен состав казахстанских боксеров на Чемпионат Азии-2022

Бокс Состав ЧА-2022 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
30 октября в Иордании стартует азиатское первенство по боксу с участием казахстанских спортсменов. В преддверии этих ответственных стартов наставники казахстанской сборной назвали имена боксеров, которые будут защищать честь страны на ринге Аммана, сообщает Zakon.kz.

Казахстан будет представлен во всех 13-ти весовых категориях, список очень известный и знакомый болельщикам бокса.

48 кг: Санжар Ташкенбай (Астана) – чемпион мира и Азии среди молодежи, чемпион Казахстана-2021.

Бокс Участник ЧА-2022

Фото: Instagram/tashkenbay_sanzhar

51 кг: Сакен Бибосынов (Туркестанская область) – бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021.

54 кг: Сабырхан Махмуд (Шымкент) – финалист Чемпионата мира-2021 и неоднократный призер Чемпионатов Азии среди молодежи.

Бокс Участник ЧА-2022

Фото: Instagram/s_makhmud_17x

57 кг: Серик Темиржанов (Павлодарская область) – финалист чемпионата мира-2021 и чемпион Азии среди молодежи.

60 кг: Саматали Тольтаев (Мангистауская область) – чемпион Азии среди молодежи, финалист Чемпионата мира среди молодежи и чемпион Спартакиады РК.

Бокс Участники ЧА-2022

Фото: Instagram/toltayevsamatali

63,5 кг: Санатали Тольтаев (Мангистауская область) – чемпион Азии среди молодежи и бронзовый призер Чемпионата Азии.

67 кг: Дулат Бекбауов (Жамбылская область) – чемпион Казахстана.

71 кг: Асланбек Шымбергенов (Жамбылская область) – чемпион Азии, финалист Азиатских игр и двукратный победитель Всемирных армейских игр.

Бокс Участник ЧА-2022

Фото: Instagram/aslanbekshymbergenov_fc

75 кг: Нурканат Райс (Атырауская область) – чемпион Казахстана.

80 кг: Нурбек Оралбай (Астана) – чемпион мира среди молодежи и чемпион Казахстана.

86 кг: Сагындык Тоганбай (Туркестанская область) – неоднократный чемпион Азии среди молодежи, финалист Чемпионата мира среди молодежи и чемпион Казахстана.

Бокс Участник ЧА-2022

Фото: Instagram/togambay_sagyndyk

92 кг: Айбек Оралбай (Астана) – победитель юношеских Олимпийских игр и чемпион Казахстана.

+92 кг: Камшыбек Конкабаев (Кызылординская область) – бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и финалист Чемпионатов мира.

Бокс Участник ЧА-2022

Фото: Instagram/kamshybek_kunkabayev

Мужская сборная Казахстана по боксу в эти дни заканчивает УТС в предгорьях Алматинской области и 28-го октября вылетает в Амман.

Подготовка проходит на высоком уровне, у нас не было никаких проблем в преддверии Чемпионата Азии. Бокс в Казахстане всегда находится на особом счету. На прошлом азиатском первенстве в ОАЭ мы не смогли надеть золотые медали. В этот раз хотим наверстать упущенное, поэтому настраиваемся на первое общекомандное место в медальном зачете.Кайрат Сатжанов, главный тренер мужской сборной РК по боксу

32-й Чемпионат Азии по боксу стартует 30 октября, победители станут известны 13 ноября.

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